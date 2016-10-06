  • На орбите Луны появился НЛО.

    В очередной раз наблюдатели обнаружили "нечто"странное, вращающееся на орбите Луны. И первое подозрение в отношении объекта - это НЛО, космический корабль инопланетян. Луна - инопланетная база на орбите Земли Данные спектрального анализа профессиональных астрономов указывают на то, что этот объект явно нерукотворной природы, возможно это астероид (XG02E65). На основании наблюдений, величина объекта составляет около 16-20 метров. ( ...) ...

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    Луна - инопланетная база на орбите Земли
  • Инопланетная жизнь на Земле и в океане косм...

    Одной из величайших загадок Вселенной является возникновение жизни на Земле. Гипотезы о том, что Вселенная обитаема и населена живыми существами упираются корнями в глубочайшую древность. Подобные идеи находят отклик в науке Древней Индии, в учениях древнеримских и древнегреческих философов. Чужие миры-инопланетные цивилизации В средние века за подобные разговоры и размышления на тему о месте человека во Вселенной приводили к столкновению религии и мировоззрению ученых — что нередко завершалось преследованием со стороны инквизиции. Первым кто пришел к идее множественности обитаемых миров и отправился с этой идеей в общество был итальянский мыслитель и ученый Джордано Бруно. В итоге он был отправлен на костер монстрами средневековой инквизиции, можно сказать за верность идеям о мироустройстве и забытым ...

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    Чужие миры-инопланетные цивилизации
  • Надо искать инопланетян в океане ледяной Ев...

    Инопланетная жизнь может существовать в Солнечной системе, и возможно настало время для окончательного раскрытия невероятной тайны внеземной формы жизни. Согласно замечательной заявке со стороны Kevinа Handа, ведущего ученого НАСА, инопланетная жизнь может быть в нашей родной системе, и в течение следующего десятилетия мы найдем этому доказательства. Инопланетная жизнь может существовать в Солнечной системе Миллионы людей по всему мире твердо убеждены в том, что мы не единственные живые организмы в галактике, тем более во Вселенной. Многие считают, что где-то там, в обширных пределах космического пространства, существуют другие живые организмы обитающие на чужеродных планетах. ( ...) ...

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    Инопланетная жизнь может существовать в Солнечной системе
  • Вторжение инопланетян:Если пришельцы придут...

    Если там, в холодных глубинах космоса существует разумная жизнь, то скорее всего, они знают о нас. Так звучит одно из множества предположений о существовании внеземной формы жизни.  Вторжение инопланетян - сможет ли человечество их побороть. И это вполне логичное обоснование для инопланетной цивилизации, основанное на той гипотезе, что их наука и возможности опережают наши технологии. ( ...) ...

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    Вторжение инопланетян - сможет ли человечество их побороть.
  • Инопланетные мегаструктуры у звезды KIC 846...

    Неужели человечество отыскало признаки активной деятельности инопланетян? Как помнится, этот вопрос в очередной раз прозвучал в октябре прошлого года, когда астрономы заметили странное мерцание в окрестностях далекой звезды KIC 8462852 (созвездие Лебедя). Возможно, звезда из созвездия Лебедя поддерживает внеземную жизнь Это не может расцениваться как естественное явление, заявили тогда увлечённые этим явлением астрономы. Много было сказано в последние пару месяцев о звезде по имени "Звезда Tebby" (в честь первооткрывателя, Табета Бояджян (Tabetha Boyajian)) и таинственного затемнения вокруг него. До сих пор никто не в состоянии понять или объяснить то, что могло вынудить звезду "потерять" около 20% ее света. ( ...) ...

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    Возможно, звезда из созвездия Лебедя поддерживает внеземную жизнь
  • Аннунаки были на Марсе, оставив следы колон...

    Очередное чрезвычайно таинственное открытие сделано на Марсе с помощью изображения переданного марсоходом НАСА Curiosity. Конечно, следует учитывать, что находка артефактов принадлежит «диванным-исследователям», и не имеет под собой официальной опоры. Статуя древних аннунаков на Марсе Тем не менее, находка весьма интересна, поскольку по версии «охотников на НЛО», на изображении видна голова статуи, что была замечена на изображении, переданном ровером Curiosity с марсианской поверхности. ( ...) ...

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    Статуя древних аннунаков на Марсе
  • Анализ ДНК черепов Паракаса доказывает, на ...

    Правда ли, что нашу планету населили пришельцы из космоса? Именно так звучит не один десяток лет, интригующий и беспокоящий десятки сотен исследователей вопрос. Сомнительно, что мы теперь получим более или менее разумный ответ к этой проблеме, но есть пара занимательных находок, которые не исключают эту возможность. Неизвестные пришельцы в Паракасе Среди южного побережья Перу, раскинулись бесплодные просторы пустыни полуострова Паракас, наиболее известные миру своими рисунками. Также острову принёс широкую популярность начертанный на горе так называемый "Канделябр Паракаса". ( ...) ...

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    Неизвестные пришельцы в Паракасе
  • Артефакт найденный на кладбище Иерусалима у...

    Странный артефакт неизвестного происхождения был обнаружен при не менее странных обстоятельствах. Ученых даже несколько озадачил поступивший к ним на изучение таинственный 8,5 килограммовый позолоченный предмет, что был обнаружен на кладбище в Иерусалиме. Артефакт найденный на кладбище, происхождение неустановлено Израильские специалисты по древностям, обратились к общественности, чтобы раскрыть загадку артефакта, найденного на территории кладбища. Сама находка обнаружилась несколько месяцев назад, когда работник кладбища заметил бесхозный пакет внутри старого здания на кладбище. ( ...) ...

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    Артефакт найденный на кладбище, происхождение неустановлено
  • Пока БАК ищет параллельные миры, обезьяну ж...

    Физика нового поколения – слова об этом все чаще можно услышать от учёных, обещалась уже в этом году значительно изменить устои нашего мировоззрения, по крайней мере, на это звучали претензии. В 27-километровых туннелях Большого адронного коллайдера ищут вход в параллельные миры Именно об этом поговаривали ученые работающие на Большом адронном коллайдере (БАК). Так, параллельные миры и другие складки пространства, могут оказаться не догадками вперёд глядящих писателей-фантастов, а реалиями окружающей нас Вселенной, предполагали физики. Современные рассуждения о существовании параллельных миров не выдумка, а весьма стойкие теории, учёные произнесли это со скамьи Европейской организации ядерных исследований (CERN) от прошлого года. ( ...) ...

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    В 27-километровых туннелях Большого адронного коллайдера ищут вход в параллельные миры
  • Учёные: планете грозит похолодание, но гото...

    Плавающий город Сандуао, образец будущих водных поселений В начале этого года, российские учёные, завершили цикл 20-летних исследований в холодных регионах Земли и отвергли прогнозы о грядущем глобальном потеплении. Тем не менее, другие эксперты экологии в этом не уверены. Давайте посмотрим, мнения по этому поводу на конец года. Проведя тщательный анализ чукотского грунта, исследователи заявили однозначное мнение — миру угрожает глобальное похолодание. Тем самым опровергая страшилки о потопе от таяния ледников. ( ...) ...

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    Плавающий город Сандуао, образец будущих водных поселений
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Тайны древних цивилизаций
Самый древний артефакт Земли и древний код Библии.
17 Янв 2017 | Комментариев нет »
тайный код библии

Библия признаётся как самый древний артефакт человечества. Одна из первых книг Земли непостижимым образом ведущая историю с начала времён. Очаровательные строки с вероучительными истинами бытия составляют циклопических размеров загадку для множества искателей древних тайн. До сих пор нам совершенно неизвестны авторы и время библейских текстов. ( ...) ...

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Наскальные рисунки — летопись вторжения инопланетян.
1 Дек 2016 | Комментариев нет »
космонавт древнего мира

В настоящее время имеется огромная коллекция древних рисунков, на которых мы угадываем прообразы летательных аппаратов и существ изображенных в скафандрах с антеннами на голове. Множество наскальных рисунков вообще не удалось идентифицировать, но высока вероятность того, речь идет о первых случаях из теории палеоконтактов. Подобные наблюдения зафиксированы и в некоторых письменных ...

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Легенды и мифы: Летательные аппараты древних Богов.
7 Ноя 2016 | Комментариев нет »
Возраст космического корабля равняется 3000 лет

Летательные аппараты древних богов - одни считают это вымыслом, выдернутым из контекста истории абзацем. В то же время, оглядываясь в древнюю историю, мы в изумлении увидим, что независимо от того, какую цивилизацию прошлого мы анализируем, богам, имеющим возможность летать поклонялись тысячи лет. Возраст этого космического корабля равняется 3000 лет Древние культуры содержат много ...

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Великие пирамиды Египта – экзотическая связь с Орионом.
5 Ноя 2016 | Комментариев нет »
Тепловое сканирование пирамиды Хеопса –неужели и правда это творение инопланетян

Великие пирамиды Египта , безусловно, служат величественным символом эпохи Древнего Египта. Особенно выделяется самая крупная и наиболее загадочная пирамида Хеопса, расположенная на северо-востоке страны. Тепловое сканирование пирамиды Хеопса –неужели и правда это творение инопланетян На песчаном плато Гиза, с древности сохранились четыре внушительных структуры. Это три пирамиды: ...

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Великаны: гигантский след ступни человека найден в Китае.
4 Окт 2016 | Комментариев нет »
Что за великан оставил гигантский след

Гигантский след человеческой ступни был обнаружен вблизи села Pingyan, в Китае, когда группа исследователей натолкнулась на отпечаток гиганта в окаменелости горной породы. Что за великан оставил гигантский след? Огромный след великана, как полагают, восходит к древним временам. След имеет длину 57 сантиметров, 20 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в глубину. ( ...) ...

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Исследователи нашли затейную фигурку женщины возрастом в 10000 лет.
26 Сен 2016 | Комментариев нет »
Древняя богиня плодородия

Возможно ли, что находка древней статуэтки — это еще одно открытие, которое может изменить историю? Таинственная статуэтка, которая, как полагают может насчитывать около 10000 лет была найдена в одном массивном слое неолита времен прото-города, расположенного в южной Анатолии, Турция. Эксперты, рассматривая находку археологов из Турции, находят мраморную фигурку занимательной вещью, ...

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Старая мумия из Монголии обута в кроссовки Адидас.
14 Апр 2016 | Комментариев нет »
Мумия при жизни носила кроссовки

Останки древней мумии, найденные в Монголии привели интернет-сообщество в исступление под воздействием очевидного факта - ультрасовременной обуви умершей. Мумия при жизни носила кроссовки Археологи обнаружили частичные останки женщины (предварительно), которая, как полагают, умерла около 1500 лет назад в горах Алтая. До сих пор эксперты нашли только одну руку и ноги женщины. Но вот ...

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Подарок Богов: Древнеегипетское ожерелье внеземного происхождения.
28 Мар 2016 | Комментариев нет »
Ожерелье из древнего Египта

В 1911 году, во время раскопок древних захоронений к северу от Египта, археологи обнаружили невероятный артефакт. Ожерелье из железа, инкрустированное золотом и драгоценными камнями, было "неправильным" для исторических канонов. Ожерелье из древнего Египта В исследовании украшения были получены невероятные результаты, и не только из-за тайны происхождения минералов, но и потому, что ...

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Невероятные артефакты, 5000-летние каменные сферы, потерянные знания д...
19 Янв 2016 | Комментариев нет »
Каменные шары-загадка, наследство от древних людей

Некоторые считают, что наш мир скучен и бледен, все здесь заранее предопределенно и движется по накатанному пути. На самом деле, это совершенно не так, к примеру, посмотрите на эти таинственные 5000-летние каменные сферы ... Каменные шары-загадка, наследство от древних людей Возможно, изумительные каменные сферы показывают, что знание «пяти Платоновых тел», появилось за тысячелетия до ...

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О чем пишем

Добро пожаловать в "НеВероятно.RU" мир альтернативных новостей истории и науки. Здесь мы пытаемся вместе понять загадки неизведанного и неизученного мира, как нашего, так и параллельного. Мы пишем новости которые не вошли в основной поток СМИ.

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