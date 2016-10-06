Магия и ведьмы не дело для шуток.

Дарья стояла у больничной кровати Влада, и никак не могла решиться как ей поступить. К тому же, медсестра которая готовила процедуры для парня, очень сильно раздражала её. Из-за этой мысли девушке никак не удавалось сосредоточиться на главном, в голове постоянно всплывало желание повернуть время вспять... Дарья приехала в деревню, в гости к своей подруге Светлане, […] Узнать больше »

Одержимые Пациенты: правда и сказки больницы о Демонах.

В то время, когда существует множество историй о лесах полных демонов и гоблинов, так и ждущих путника для своих жутких проказ, лесные массивы вряд ли имеют абсолютную монополию на сверхъестественное. Есть рассказы, приходящие от медицинских специалистов, когда в больницах, домах престарелых, и других медицинских учреждениях, появлялись образы демонического характера. Медсестры едва ли не ежедневно сталкиваются […] Узнать больше »

Катастрофы: Вымирание динозавров произошло от наступления ядерной зимы.

К существующим предположениям, как вымерли динозавры и множество другой фауны нашей планеты около 65 миллионов лет назад, британские учёные добавили ещё одну убедительную теорию. Впрочем, заявление, что предположение свежо и открывает что-то новое о событиях того времени слишком смелое. В действительности ничего нового в предположении как происходило вымирание динозавров учёные британские исследователи не выявили, но […] Узнать больше »

Комары убийцы; страшное Биологическое оружие Третьего Рейха.

Считается, что в годы Второй мировой войны Третий Рейх массово не разрабатывал и не применял биологического оружия. На вопрос, что повлияло на отказ Гитлера от биологического оружия, среди историков нет согласия. Возможно, здесь сказались личные фобии фюрера, в частности его память об отравлении ядовитыми газами во время Первой мировой войны, а может деспот просто испытывал […] Узнать больше »

Пропавшая невеста, тайна жуткого сундука.

Эта страшная история ужасного свадебного дня приключилась в Палм-Бич в 75 году. Молодая пара 18 лет решила оформить свои отношения, несмотря на предложения близких повременить со столь серьезным решением. Но молодые были настойчивы, ведь они знали о своих крепких чувствах. Отец невесты был удачливым бизнесменом и весьма состоятельным человеком, он решил не только обустроить как […] Узнать больше »

Проснувшиеся мертвецы, страшная история погребенных заживо.

Страшные истории, байки у костра, городские легенды – как ни назови эти рассказы, считается, что они редко отображают правду. В тоже время, они отображают значимые истины о нас - наши глубокие темные страхи, атрибутом которых является темнота и слабое мерцание света. На самом деле, в историях о мертвецах пытающихся вылезти из закопанного гроба не столь […] Узнать больше »

Экспедиция в Антарктиду, станция Герда и мертвая лодка нацистов.

Антарктида - загадочный и малоизученный материк нашей планеты. Десятки лет исследователи изучают южную точку земного шара. Но ледяная шапка Земли не спешит открывать свои тайны. Русские исследователи продолжают бурить скважины в озере Восток, добывая образцы из толщи льда глубиной почти в четыре тысячи метров. Массу рабочих материалов для многомесячных исследований получают в свои руки учёные. […] Узнать больше »

Ленин: в Мавзолее лежит психотропное оружие массового зомбирования.

Наш Мир - это достаточно уравновешенная и сбалансированная система, где согласно академической науке нет места паранормальным явлениям. Но вот так ли это? Несколько лет назад в глобальной сети появился жутковатый видеоролик, якобы сделанный камерами слежения, установленными в Мавзолее. На записи видно как мумия Ленина - вождя и души мирового пролетариата - шевелит правой рукой! Затем […] Узнать больше »

Страшная история эксперимента: 15 дней без сна, люди сами рвали свою плоть.

Как рассказывают знающие люди, эта страшная история произошла конце 1940-х годов, советские исследователи решили провести эксперимент с целью узнать как повлияет на человека отсутствие сна в течении длительного периода времени. 30 суток без сна - такова была цель эксперимента. Ясное дело, что для участия в эксперименте были приглашены исключительно добровольцы - пять заключенных дали свое […] Узнать больше »