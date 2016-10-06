В настоящее время имеется огромная коллекция древних рисунков, на которых мы угадываем прообразы летательных аппаратов и существ изображенных в скафандрах с антеннами на голове. Множество наскальных рисунков вообще не удалось идентифицировать, но высока вероятность того, речь идет о первых случаях из теории палеоконтактов. Подобные наблюдения зафиксированы и в некоторых письменных ...Читать полностью »
Летательные аппараты древних богов - одни считают это вымыслом, выдернутым из контекста истории абзацем. В то же время, оглядываясь в древнюю историю, мы в изумлении увидим, что независимо от того, какую цивилизацию прошлого мы анализируем, богам, имеющим возможность летать поклонялись тысячи лет. Возраст этого космического корабля равняется 3000 лет Древние культуры содержат много ...Читать полностью »
Великие пирамиды Египта , безусловно, служат величественным символом эпохи Древнего Египта. Особенно выделяется самая крупная и наиболее загадочная пирамида Хеопса, расположенная на северо-востоке страны. Тепловое сканирование пирамиды Хеопса –неужели и правда это творение инопланетян На песчаном плато Гиза, с древности сохранились четыре внушительных структуры. Это три пирамиды: ...Читать полностью »
Гигантский след человеческой ступни был обнаружен вблизи села Pingyan, в Китае, когда группа исследователей натолкнулась на отпечаток гиганта в окаменелости горной породы. Что за великан оставил гигантский след? Огромный след великана, как полагают, восходит к древним временам. След имеет длину 57 сантиметров, 20 сантиметров в ширину и 3 сантиметра в глубину. ( ...) ...Читать полностью »
Возможно ли, что находка древней статуэтки — это еще одно открытие, которое может изменить историю? Таинственная статуэтка, которая, как полагают может насчитывать около 10000 лет была найдена в одном массивном слое неолита времен прото-города, расположенного в южной Анатолии, Турция. Эксперты, рассматривая находку археологов из Турции, находят мраморную фигурку занимательной вещью, ...Читать полностью »
Останки древней мумии, найденные в Монголии привели интернет-сообщество в исступление под воздействием очевидного факта - ультрасовременной обуви умершей. Мумия при жизни носила кроссовки Археологи обнаружили частичные останки женщины (предварительно), которая, как полагают, умерла около 1500 лет назад в горах Алтая. До сих пор эксперты нашли только одну руку и ноги женщины. Но вот ...Читать полностью »
В 1911 году, во время раскопок древних захоронений к северу от Египта, археологи обнаружили невероятный артефакт. Ожерелье из железа, инкрустированное золотом и драгоценными камнями, было "неправильным" для исторических канонов. Ожерелье из древнего Египта В исследовании украшения были получены невероятные результаты, и не только из-за тайны происхождения минералов, но и потому, что ...Читать полностью »
Некоторые считают, что наш мир скучен и бледен, все здесь заранее предопределенно и движется по накатанному пути. На самом деле, это совершенно не так, к примеру, посмотрите на эти таинственные 5000-летние каменные сферы ... Каменные шары-загадка, наследство от древних людей Возможно, изумительные каменные сферы показывают, что знание «пяти Платоновых тел», появилось за тысячелетия до ...Читать полностью »
В нашем, теперь уже далеком прошлом, существовало множество перспективных к развитию цивилизаций. Какие-то из них выросли, переродились к новым реалиям, другие оказались менее успешны. Этруски, загадочная цивилизация древности с неизвестной историей исчезновения Этруски — одна из загадочных цивилизаций древности, имевших множеств загадок, но самую большую тайну, представляет их ...Читать полностью »
Жизнь после физической смерти есть, но всегда душа идет в рай, иногда и на перезагрузку Как ...
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